Reprodução/Instagram Heron Leal e Igor Cosso

Igor Cosso, um dos nomes do elenco da comédia "Ainda Dá Tempo", cuja previsão de estreia é para o dia 5 de abril no palco do Teatro UOL, no terraço do Shopping Pátio Higienópolis, na zona oeste paulistana, encontrou um jeito, no mínimo, curioso para responder aos haters de plantão.

Ao publicar um clique em sua rede social, no qual aparece deitado com a cabeça encostada no ombro do advogado e dançarino Heron Leal, ele, que já atuou em diversas produções da Globo e da RecordTV, escreveu: "Ator e seu namorado são 'vistos' dormindo, se amando, se respeitando e aproveitando muito a vida juntos".





Reprodução/Instagram Igor Cosso





Não demorou para os internautas começarem a interagir na postagem. "Peguei a referência e amei o sarcasmo", ressaltou um. "Livres para amar, livres para ironizar. Viva vocês, viva o amor", emendou outro. Já o terceiro acrescentou: "Deboche? Temos e 'esfregamos' na cara de todos".