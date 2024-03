Alan Passos achincalha ex de Ana Hickmann: "Vai trabalhar, vagabundo!" Após a relação com a estrela da RecordTV se tornar caso de justiça, o empresário pediu ajuda para pagar as contas e comentou a medida protetiva da ex-mulher

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Alan Passos achincalha ex de Ana Hickmann: "Vai trabalhar, vagabundo!"