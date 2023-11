Reprodução/Instagram Igor Cosso

Igor Cosso disse adeus ao Twitter, ou melhor, ao X. O mineiro, que está longe do vídeo desde "Salve-se Quem Puder", de 2020, inutilizou a sua conta na rede social de Elon Musk, mas não sem antes deixar o seguinte aviso na bio: "Desativada. Me encontre no Insta @igorcosso".

A última interação de Cosso (uma curtida, no caso) foi no mês retrasado, em uma postagem do "Eixo Político", que falava sobre a posse de Luís Roberto Barroso, novo presidente do STF. Já no feed, as únicas mensagens que ainda aparecem por lá são as "repostadas", como uma do humorista e apresentador Maurício Meirelles.





Reprodução/Twitter Print do perfil (desativado) de Igor Cosso no X, antigo Twitter





O ator, que está no elenco do longa "13 Sentimentos", de Daniel Ribeiro, no qual divide a cena e forma par com Artur Volpi, era atuante na plataforma e chegou a declarar que precisava se policiar um pouco mais, pois tinha o costume de abordar "quase" todos os assuntos. Muitos deles, inclusive, repercutiam à exaustão.

Afinal, quem não se lembra do dia em que disse que foi traído 40 vezes pela mesma pessoa e fez seis anos de terapia? Ou quando se "intrometeu" na treta de Xuxa Meneghel e Marlene Mattos? Ou da ocasião em que ele fez uma "leitura" da troca de fotos íntimas? Sem maiores delongas, Igor quis saber o motivo de alguns homens não conseguirem "se soltar" e mostrar um conteúdo no qual o pênis esteja em estado próximo de ereção.

Reprodução/Instagram Igor Cosso





Procurado no Instagram para comentar a recente decisão, o rapaz não respondeu ao pedido de entrevista até o fechamento desta reportagem.

O tipico papo homofóbico disfarçado. Que babacas. O que eles tem a ver com o que o cara gosta?! — Igor Cosso 🎬 (@igorcosso) September 20, 2023