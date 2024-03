Theodora Duvivier Rafael Saraiva

O ano de 2024 começou superespecial para Rafael Saraiva, que faz parte do coletivo "Porta dos Fundos". Além de estar confirmado em "No Rancho Fundo", a próxima novela global das 18h, como Gabriel, que declama poemas nas ruas, ele subirá aos palcos, a partir do dia 9 de março, no teatro O Tablado, na zona sul do Rio de Janeiro, com "Quebra-Cabeça: Em Busca da Peça Que Falta".

Em contato com a coluna Marcelo Bandeira, do iG Gente, o também roteirista, que, em 2023, esteve junto de Samuel Valladares na elogiada peça "Presentes", baseada na "improvisação", mas direcionada ao público de maior idade, falou da expectativa para a estreia e a diferença de atuar para plateias bem distintas: "As crianças acreditam de verdade, se sentem donas da trama e interagem de forma ativa, enquanto os adultos torcem de maneira mais passiva".





Saraiva dividirá a cena e a coxia com o "xará" Rafael Oliveira, Clarice Sauma, Joana Castro e Samuel Valladares. Já a direção ficará a cargo de Barbara Duvivier e Victoria Scorza. Por fim, mas não menos importante, o ator ainda marcará presença nas telonas com o longa "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", dirigido por Fernando Fraiha, produzido pela Biônica Filmes, em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções, a Paris Entretenimento e a Paramount Pictures.