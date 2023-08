Divulgação Samuel Valladares, Rafael Saraiva e Noé Ribeiro

Rafael Saraiva, que faz parte do coletivo criativo "Porta dos Fundos" e integrou o elenco da série "A Vida Pela Frente", e Samuel Valladares, criador do documentário "Storm", disponível no Globoplay, estarão no espetáculo "Presentes". Junto aos dois, Noé Ribeiro, neto do cantor Moraes Moreira, que ficará responsável pela improvisação musical a cada sessão. A estreia acontece nesta sexta-feira, dia 18, às 21h, no Teatro Vannucci, no Rio.





Divulgação Samuel Valladares, Rafael Saraiva e Noé Ribeiro

Em conversa com o site, Rafael disse que a ação sem ensaio prévio é uma extensão da vida, já que "a gente faz isso o dia inteiro", e confidenciou ser "uma pessoa apaixonada pelo erro". "Os momentos em que mais gosto de estar em cena ocorrem quando tudo sai do planejado, o que torna as coisas tão incríveis. Gosto muito de improvisar porque o medo de dar errado eu não tenho. O que me estimula a querer fazer é o risco", concluiu.