Reprodução/Instagram Otávio Martins

Mesmo passando um período fora do Brasil (sim, o artista está em Washington, nos Estados Unidos), Otávio Martins, o vilão Roger de "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça", ambas do SBT, continua de olho nas notícias que retratam a "onda de violência" que anda assolando a zona oeste da capital paulista.

Nesta quarta (28), não foi diferente. Ele usou o X/Twitter para fazer este desabafo: "Relatos de amigos que estão desesperados, fugindo de Pinheiros. Virou o [distrito] mais violento de São Paulo. Todos os dias, tem trocas de tiros, assaltos e mortes. Evitem o bairro! A culpa é do [prefeito] Ricardo Nunes e desse merda com cara de areia mijada".





Na publicação seguinte, ainda fazendo "alusão" ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, pontuou: "A gente avisou que colocar um miliciano carioca para comandar a cidade seria um desastre. A responsabilidade é dos arrombados que votaram". A partir daí, o famoso recebeu mensagens de apoio e outras que perguntavam coisas como: "Cara, de onde você tirou essa falácia? Moro na região há anos e não vejo nenhum histórico assim".

