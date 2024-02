Reprodução/Instagram Luiza Tomé e Lula

Luiza Tomé também se mostrou decepcionada com a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparando as ações militares da conhecida Terra Santa na Faixa de Gaza ao Holocausto contra judeus da Segunda Guerra Mundial. Tanto que fez questão de expressar a sua opinião por meio do X, antigo Twitter.

"Estou em luto por ter um presidente da República que faz comparação infeliz e promove o antissemitismo. Israel estava em paz quando invadiram, estupraram, sacrificaram crianças e sequestraram vidas, aterrorizando o país", começou relatando a atriz.



Foi com ênfase nessa ideia, aliás, que a veterana, conhecida pelos seus papéis em folhetins da Globo e da RecordTV, frisou: "Será que as pessoas não percebem o 'problema' que temos administrando nosso povo?". A partir daí, ela leu de tudo um pouco, desde palavras de apoio a comentários que a comparavam com Regina Duarte, considerada "bolsonarista ferrenha".

Estou em luto por ter um presidente que faz uma comparação infeliz e promove o antissemitismo .

Israel estava em paz , quando invadiram , mataram ,estupraram ,

sacrificaram crianças e sequestraram vidas aterrorizando Israel .

Será que as pessoas não percebem a proporção do… — Luiza Tomé . (@luizatomeofic) February 19, 2024