"Não foi fácil no começo, mas agora me sinto muito bem." Essas foram as palavras usadas por Luiza Tomé para falar sobre a prática de "tiroterapia" e tentar resumir a sua experiência no universo armamentista. A artista, com mais de quatro décadas de trajetória, que contempla passagens no cinema, nos palcos e na televisão, fez um desabafo no microblog Twitter que acabou jogando luz a uma lembrança pessoal dolorosa.

É que, ao publicar uma imagem na qual aparece num espaço especializado em treinamento com armas de pressão (não habilitados) e de fogo (certificados), a recifense declarou que o seu pai foi assassinado e, por bastante tempo, passou a ter aversão a esses objetos. Depois, remetendo ao fato, afirmou que "a melhor maneira de tirar o trauma é a prática", cuja solução foi encontrada em atendimento com mestres na área, e confessou ter superado isso.





A veterana também tocou nesse assunto no palco do "Manhã do Ronnie", apresentado por Ronnie Von, na RedeTV!. Na ocasião, Tomé explicou que o progenitor teve a vida ceifada por engano em uma noite de Natal. A revelação se deu enquanto a atração exibia uma cena da novela "Porto dos Milagres", de 2001, de quando a sua personagem precisou disparar em um homem.

Por falar em Luiza, ela assumiu o posto deixado por Myrian Rios e é a protagonista da nova temporada paulistana da peça "Nunca Desista de Seus Sonhos", que fica em cartaz até este domingo no Teatro Itália Bandeirantes e é baseada no livro homônimo de Augusto Cury. O elenco ainda conta com Nizo Neto, Fernanda Lorenzoni e Murilo Cunha.

Amanhã mostro a outra. Meu pai foi morto por uma arma e muitos anos passei com pânico de arma, em sessões de terapia descobrimos que o melhor maneira de tirar o trauma seria a prática, não foi fácil no começo , mas agora me sinto muito melhor. 🙏🙌 pic.twitter.com/LtBOKGrUsF — Luiza Tomé . (@luizatomeofic) June 4, 2023