Luiza Tomé usou as redes sociais para sair em defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele foi levado para Bangu, após passar quase uma semana em Benfica. O mandado foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Já a ordem se deu por descumprimento de medida cautelar, como o uso de tornozeleira eletrônica, definida após sua condenação, em abril do ano passado, por atos antidemocráticos.



Ao compartilhar o post de um ex-policial que pedia oração e dizia que, por ter ter sido da corporação, temia pela vida de Silveira, alegando que essa decisão "soava como uma pena de morte", a atriz, escalada sempre para papéis que classifica como "regionais", como a "teúda e manteúda" Carol, de "Tieta", e Maria dos Remédios, de "Fera Ferida", escreveu: "Lamentável que assassinos e estupradores estejam livres e este homem condenado à morte! O Brasil perdeu o sentido da justiça real".



Não demorou para os internautas começarem a interagir na publicação. Enquanto um a parabenizou pelo posicionamento e destacou que, "no meio artístico, isso é raríssimo", outro reiterou: "Na visão do mundo atual, nada é mais perigoso do que dar opinião contra o sistema. Tem um nome para isso, acho que é ditadura, não é?". Também tiveram aqueles que a associaram à Regina Duarte e Cássia Kis e escreveram frases como: "É sério mesmo?" e "não aprenderam nada com a arte e seus desígnios".



Por falar em Luiza, ela assumiu o posto deixado por Myrian Rios e é a protagonista da nova temporada paulistana da peça "Nunca Desista de Seus Sonhos", em cartaz no Teatro Santo Agostinho e baseada no livro homônimo de Augusto Cury. O elenco ainda conta com Nizo Neto, Mari Feil e Murilo Cunha. Passagens de vida do próprio Cury, de Abraham Lincoln, Martin Luther King e Jesus Cristo ilustram a produção.

