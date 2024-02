Fernando Torquatto Sandra Sá

Depois de se "reinventar" e brilhar à frente de "80 – A Década do Vale Tudo", Sandra Sá está concorrendo ao prêmio "Musical.Rio" de melhor artista de 2023. Mesmo já tendo atuado na peça "No Pé da Árvore de Natal", e na televisão, na série "Antônia", a veterana ressaltou que o seu début na montagem foi uma das melhores experiências de sua vida.

Para quem não viu, a produção oitentista ficou em cartaz no Teatro Claro Mais, no Rio, até o último dia 5, e deu continuidade a um formato já lançado pelo diretor Frederico Reder e pelo autor Marcos Nauer: foram eles os responsáveis pelas séries "60! Década de Arromba", com Wanderléa, em 2016, e "70? Década do Divino Maravilhoso", com Baby do Brasil e Frenéticas, em 2019.





Fernando Torquatto Sandra Sá





Em cena, Sandra Sá brilhou ao interpretar canções como "Enredo do Meu Samba" e "Whisky a Go Go", se arriscou em música da Xuxa, cantou o hino do Flamengo e, claro, hits próprios, como "Joga Fora (no lixo)". Um dos "pontos altos" era quando reproduzia uma apresentação de 1989 com Cazuza, que era seu amigo.