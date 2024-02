Reprodução/Instagram Eliezer Neto

A celebração de um ano de Lua, filha dos ex-participantes do "Big Brother Brasil" Viih Tube e Eliezer Neto, está sendo "arquitetada" com bastante requinte e glamour. Só para se ter ideia da grandiosidade: ela será realizada em um resort no interior de São Paulo e já está sendo chamada de "Luapalooza", numa clara referência ao festival musical.

Ao mostrar os preparativos e os bastidores do "megaevento" (sim, serão três dias de festa) por meio do Instagram, ele acabou visualizando frases muito positivas e outras nem tanto assim. Uma das mensagens, inclusive, mencionava o seguinte: "O cara não vai dar um real, 'véi'". Aí não prestou! O ex- brother, mais do que depressa, respondeu à altura.





Reprodução/Instagram Print do comentário no perfil de Eliezer Neto





"A quem você está se referindo? Seu marido? Seu namorado? Seu pai? Não entendi! Eu só imagino que deva ser alguém bem próximo para saber tantos detalhes. Ou só é pura inveja mesmo?", disse, visivelmente indignado. Em seguida, ao dar de cara com outro comentário que questionava se era preciso "tudo aquilo", Eliezer mandou na lata: "Sim", acompanhado de emojis de coração.