Divulgação Isabela Rodrigues, Emanuele Pamplona e Alexandre Morita

Conhecida por ter feito parte do time do balé dos extintos "Domingão do Faustão" e "Faustão na Band", de Fausto Silva, Emanuele Pamplona não abre mão da manutenção de sua saúde e beleza. Um exemplo disso é que a também modelo e influenciadora digital foi vista na B.HOF Clinic, no Jardim Paulista, na zona sul de São Paulo, no começo desta semana.





Por lá, foi recepcionada pelo doutor Alexandre Morita e atendida pela "não menos talentosa" doutora Isabela Rodrigues. Durante o período em que permaneceu no local, fez aplicação de botox e se rendeu ao laser Lavieen. "Tudo para deixar o rosto com efeito glow, sem manchas, rugas e poros dilatados", disse a bela enquanto posava para as fotos com os profissionais.