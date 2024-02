Reprodução/Instagram Vanessa Jackson e Rodrigo Jay

Ao postar um vídeo de seu primogênito, Rodrigo Jay, soltando a voz em "I Have Nothing", um dos clássicos de Whitney Houston, Vanessa Jackson aproveitou para dar uma "cutucada" no antigo companheiro, Lúcio Neves. "Sabe o que é mais engraçado? O pai dele [Rodrigo] falava para eu parar de incentivá-lo, senão ele acreditaria que cantava", ironizou a artista na legenda da publicação, no Instagram.









A partir daí, a cantora e compositora leu de tudo um pouco, desde "Isso não é um útero, é um 'The Voice'", em alusão ao reality show da Globo, "ouvir essas coisas de quem a gente espera proteção e amor dói demais" e "desculpa, mas não é genitor, é hater". Para este, em especial, Vanessa Jackson respondeu: "Não mesmo, pode ter certeza. Só ajudou no sêmen". Xi!