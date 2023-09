Reprodução/Instagram Cesar Filho e Alexandre Morita

"Uma honra ter a sua confiança como profissional e, principalmente, como amigo. Você é um cara nota 10. Obrigado, Cesar Filho". Essas foram as palavras usadas pelo cirurgião-dentista Alexandre Morita, autoridade em harmonização orofacial, após presenciar o comandante do "Hoje Em Dia" falar sobre o seu trabalho no matinal.

Ele, que está à frente da B.HOF Academy, na zona sul de São Paulo, e é conhecido do grande público devido às participações nos quadros "Espelho, Espelho Meu", do extinto "Márcia", de Márcia Goldschmidt, e "Arruma Meu Marido", do dominical "Hora do Faro", usou o Instagram para extravasar sua alegria e agradecer ao veterano pela surpresa.





DUIVULGAÇÃO Alexandre Morita e Anny Mateus

No entanto, engana-se quem pensa que esse foi o único motivo que fez a semana de Morita ser inesquecível. Alexandre confirmou seu relacionamento com Anny Mateus (estudante de medicina e futura médica dermatologista) no fim de semana, em Lajeado, no Rio Grande do Sul.

Anny aceitou prontamente e ainda contou que faz quase cinco anos que eles se conhecem, mas só agora tiveram a oportunidade de se aventurarem em "algo a mais". Fazendo coro às declarações dela, o especialista, que fez aniversário no dia do pedido oficial, revelou que, no futuro, vão trabalhar juntos. Ah, o amor é lindo!