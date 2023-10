Roberto Schwenck Sandra Sá

Depois das temporadas no Rio de Janeiro e na capital paulista, "80: A Década do Vale Tudo – Doc.Musical", com a "inconfundível" cantora Sandra Sá, está em cartaz novamente na Cidade Maravilhosa. Em sua aterrissagem inicial, aproximadamente 20 mil pessoas foram ao Teatro Claro Rio, em pouco mais de um mês.

Parceria entre o escritor Marcos Nauer e o diretor Frederico Reder, que já levaram aos palcos sucessos como "60! Década de Arromba" e "70? Década do Divino Maravilhoso", a obra narra grandes casos ocorridos entre os anos de 1980 a 1989, embalados por mais de 300 canções nacionais e internacionais. Ela fica em cartaz até o mês de novembro.





"Falar sobre essa época, que foi importante para mim e um marco na cultura, cujos aspectos nos inspiram até hoje, é especial. O elenco é talentoso, e as músicas escolhidas não podiam ser melhores. Estou animada para a galera ver e fazer essa viagem no tempo com a gente!", destacou a intérprete dos hits "Bye Bye Tristeza", "Joga Fora", "Olhos Coloridos" e "Solidão".