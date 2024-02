Reprodução/Instagram Rachel Sheherazade e Luciano Hang

A notícia de que o empresário catarinense Luciano Hang e as lojas de departamentos Havan foram sentenciados a pagar R$ 85 milhões por coagirem empregados a votar em Bolsonaro, nas eleições de outubro de 2018, não passou despercebida por Rachel Sheherazade.

Nesta quarta-feira (31), a ex-âncora do telejornal "SBT Brasil", do SBT, que integrou o elenco da 15ª temporada do reality rural "A Fazenda", da Record, usou o seu perfil no X/Twitter para comentar a decisão do juiz Carlos Alberto Pereira de Castro. Porém, sem citar nomes.





"Há três anos, um sujeito 'sugeriu' minha demissão do jornalismo. Pouco tempo depois, eu estava sem trabalho. Hoje, ele foi condenado por constranger seus funcionários a votarem em determinado candidato — famoso voto de cabresto. Os coronéis de hoje em dia exibem impérios de bugigangas, mas ainda acham que estão acima da lei", desabafou a ex-peoa e jornalista.

Há 3 anos, um sujeito “sugeriu” minha demissão do jornalismo. Pouco tempo depois, eu estava sem trabalho. Hoje, ele foi condenado por constranger seus funcionários a votarem em determinado candidato - famoso voto de cabresto. Os coronéis de hoje em dia ostentam impérios de… pic.twitter.com/wyESe5OInI — Rachel Sheherazade 🧚🏼‍♀️ (@RachelSherazade) January 31, 2024





