No melhor estilo Luana Piovani, Rafinha Bastos também usou as redes sociais para dar uma alfinetada na perseguição desenfreada de Wanessa Camargo a Davi Brito na atual edição do "Big Brother Brasil", da Globo.

Com o bom humor que lhe é peculiar, o apresentador escreveu: "O que vocês estão fazendo com a Wanessa Camargo é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar e não vou permitir que destruam a sua reputação. Wan, o Brasil está contigo! #TeamWanessa".





Não demorou para os seguidores começarem a interagir no post e publicarem frases como: "Se vingança é um prato que se come frio, Rafinha está escolhendo um belo sushi no iFood nesse momento" e "o péssimo jogo da Wanessa no programa não anula a sua piada babaca sobre o filho dela", esta última, numa clara referência ao imbróglio ocorrido em setembro de 2011 durante o "CQC", da Band.

