Divulgação Vai-Vai comemora 94 anos em festival de rap com Racionais MC's no Anhangabaú

Neste sábado (27), às 20h, o Vale do Anhangabaú será palco da festa de aniversário de 94 anos da Vai-Vai, a principal campeã do grupo especial do carnaval de São Paulo. O evento contará com a participação de renomados artistas como Racionais MC's, Negra Li, Djonga, Dexter, Thaíde, Doce Encontro, Rappin' Hood, DJ Fábio Rogério, Rafrou Godzilla, Di Função, Tasha e Tracie, Athalyba Man, DJ Cia, Nelson Triunfo e, claro, a bateria Pegada de Macaco.





A propósito, o enredo deste ano da "tradicionalíssima" escola do Bixiga abordará o universo de slams, breaking e rap. Com o tema "Capítulo 4, Versículo 3–Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano", fazendo menção ao hit do Racionais, a Vai-Vai pretende celebrar a arte urbana e a cultura periférica da cidade. A agremiação será a segunda a desfilar no dia 10 de fevereiro.