Paulo Lopes/Liga-SP SP: Vai-Vai vence Grupo de Acesso e está de volta à elite do Carnaval

A Vai-Vai é a grande campeã do Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo, com 270 pontos, e volta a desfilar pelo Grupo Especial no ano que vem. Segunda colocada na disputa, mas com a mesma posição, a Camisa Verde e Branco também sobe para a elite do Carnaval paulista em 2024. Já a Morro da Casa Verde foi rebaixada para o Grupo de Acesso II.

Detentora do maior número de títulos no Carnaval de SP, com 15 vitórias, a Vai-Vai foi a quarta agremiação a desfilar no último domingo (19) pelo Grupo de Acesso 1. A escola da Bela Vista, na região central, era a favorita a ganhar a disputa.

Apresentando uma reedição de seu samba enredo "Eu também sou imortal", apresentado em 2005, a escola levantou a arquibancada com o desfile.

Já a Camisa Verde e Branco fez um apelo aos "invisíveis", que segundo a escola, são "os pobres, os favelados e os trabalhadores que acordam cedo todos os dias para por o café da manhã na mesa da burguesia". Com o acesso, a agremiação encerra um jejum de 11 anos longe do Grupo Especial.

As duas escolas participam do desfile das campeãs, no próximo sábado (25).

A escola de samba Morro da Casa Verde, por sua vez, foi a quinta a desfilar na madrugada desta segunda-feira e levou para a avenida o enredo "Dynasteia: História, poder e nobreza".

A agremiação do Peruche, porém, teve dificuldades com a harmonia.

