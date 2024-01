Reprodução/Instagram Dany Bananinha, Davi Brito, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo

Dany Bananinha se abismou com a "movimentação" da modelo Yasmin Brunet e da cantora e compositora Wanessa Camargo para "expulsar" Davi Brito do quarto no "Big Brother Brasil 24". A loira, uma das funcionárias de programa de auditório mais famosas do país, expôs o que pensa sobre a atitude das artistas em uma das publicações do perfil do reality show da Globo no Instagram.





Reprodução/Instagram Print do comentário de Dany Bananinha no post do perfil do 'BBB'

Ao ler que as duas participantes do "camarote" haviam tramado algo para retirar o baiano do cômodo decorado e inspirado em magia, Dany postou: "Por que querem tirá-lo? Não entendi. Perdi algum rolê? Que saco essa implicância com ele!". Vale frisar que o nome do brother foi parar entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter.