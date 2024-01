BBB 24: Davi vira alvo na noite após revolta de Wanessa e Yasmin; veja

Yasmin 'queimada'?

As análises sobre Davi evoluíram para a revolta das sisters com o comportamento do brother na casa. Yasmin contou aos colegas que o participante disse que ela poderia estar "queimada" ou "destruindo a carreira" por conta das pessoas com quem a modelo é próxima no reality. A declaração chocou os brothers e até Pitel se incomodou com o motorista de aplicativo. "Isso é cruel", avaliou a sister.