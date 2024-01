Reprodução/Globo - 26.01.2024 Yasmin Brunet, Davi e Wanessa Camargo no 'BBB 24'

Durante a madrugada desta sexta-feira (26), Wanessa voltou a dar a entender que Davi é abusivo. Após as falas de Wanessa, a equipe de Davi fora da casa, se manifestou sobre o assunto.

"Eu já estava incomodada com essa parte de intimidar, que estava me incomodando muito. Como mulher, eu não gosto. Porque homem que fala alto e grita assim é uma forma... Me pega, não gosto", disse a cantora em um momento. “Olha como eu fico falando dele [Davi]. Ele tem todos os gatilhos”, comentou em outro.

A filha de Zezé di Camargo também acusou o motorista de aplicativo de estar manipulando Isabelle: "No dia que ele gritou pela segunda vez, eu comecei a despertar. Fico muito claro pra mim, todas as coisas que eu aprendi na minha vida, sobre pessoas manipuladoras, esse menino tem. Todos os sinais, todos. Eu não queria colocar isso porque eu estava, internamente ainda, olhando, observando, porque é, pra mim, uma coisa muito séria, colocar isso em alguém, sendo que eu conheci uma pessoa há duas semanas", afirmou.

Depois das falas, a equipe do brother se pronunciou no X (antigo Twitter). “Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune!”, declararam.

Com muito ódio, Wanessa diz que Davi é manipulador #BBB24 pic.twitter.com/BiF3WtpVoL — Dantas (@Dantinhas) January 26, 2024





Wanessa diz que Davi tem todos os sinais de uma pessoa manipuladora e que sabe que é muito serio acusar alguem disso, mas que agora ela tem certeza. #BBB24



pic.twitter.com/s8RLCmaQVc — Dantas (@Dantinhas) January 26, 2024





Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune! — Davi Brito 🚗 (@davibritof) January 26, 2024









