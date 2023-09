Reprodução/Instagram Dona Carmen e Raphael Sander

Raphael Sander recorreu ao Instagram para prestar uma última homenagem à dona Carmen, de 92 anos, mãe de sua mãe, o seu exemplo de força e resiliência. Apesar de o texto ter sido redigido em inglês, o artista carioca acabou comovendo os seguidores com a forma fraterna com a qual se referiu e se despediu dela. Logo, as pessoas deixaram recados como: "Sinta-se abraçado", "Meus sentimentos à família" e "Fique bem".

"My grandma passed away last week and became a star in the sky! Looking down at us here, I know that she will always be with us, in our memories, in our hearts and in the precious teachings! May our family honour the education she worked so hard to give us! Go in peace, granny, God rest her soul!", escreveu Raphael.





Em tradução livre, o ex-participante da segunda edição do reality "Ilha Record", da RecordTV, pontuou que a dona Carmen faleceu na semana passada: "Virou uma estrela no céu. Sei que estará sempre conosco, em nossas lembranças, em nossos corações e nos seus preciosos ensinamentos. Que nossa família honre a educação que ela tanto se esforçou para nos dar! Vá em paz, vovó, que Deus a tenha!".