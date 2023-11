Reprodução/X Suposta declaração de MC Daniel a Brunet viraliza e cantor esclarece

MC Daniel deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (14) após uma conta, que supostamente seria do cantor, compartilhar uma declaração para Yasmin Brunet.

No perfil do X, antigo Twitter, o perfil publicou um clique com a influenciadora durante a gravação do DVD de Matheus e Kauan e usou a mesma legenda usada para se declarar para a ex-namorada do funkeiro, Mel Maia.





"Não precisa me dar o mundo, só vem comigo na caminhada que nós dois conquista ele juntos!", escreveram legenda.

A frase roubou a cena e gerou discussão na rede social por internautas que questionaram se a conta seria mesmo de MC Daniel, já que conta com o selo verificado. Porém, a nova atualização da plataforma libera a verificação através de pagamento.

Após viralizar, Daniel foi aos Stories do Instagram afirmar que não possui conta no X, antigo Twitter, ou no Facebook.

