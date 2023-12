Reprodução/Instagram MC Daniel dobra cachê após matéria no Fantástico; saiba valor

MC Daniel revelou que a sua entrevista para o Fantástico mudou o valor que recebe por apresentação. O funkeiro divulgou que o preço do show dobrou após a matéria na Globo.

Pelas redes sociais, o cantor contou que o valor passou de R$ 100 mil para R$ 200 mil por apresentação.





"Espetáculo estava 100$, depois da matéria no Fantástico com o anúncio do show novo, por merecimento, 200$ mil o cachê do homi", escreveu ele.

Na matéria da emissora, MC Daniel relembrou a sua trajetória, desde quando foi auxiliar de limpeza até estourar na cena do funk.

"Limpava banheiro, chão, mesa. Era provação todos os dias... Ganhava R$800. Isso em 2018", contou ele.

