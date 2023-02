Reprodução/Instagram Alan Passos

Se, por um lado, as redes sociais encurtaram distâncias, aproximaram pessoas e promoveram a integração global de uma forma muito rápida, por outro, transformaram-se num ambiente propício para reverberar os julgamentos mais ferrenhos. Até porque, como se sabe, por trás dos computadores e em tempos de banda larga, fala-se tudo, de todos e sem pudor algum. Que o diga Alan Passos!



O modelo e DJ mineiro, que participou da quinta edição do "Big Brother Brasil", da Globo, usou o microblog para fazer o exposed de um ataque gratuito que recebeu na tarde desta quinta-feira (2). Ao publicar o print screen de uma reportagem que afirma "ex-BBB Alan Passos, que namorou Grazi Massafera, surge diferente na internet", acrescentou que "notícias idiotas atiçam pessoas idiotas".

Reprodução/Instagram Grazi Massafera e Alan Passos na época do 'BBB 5'

Em seguida, ele postou a mensagem de uma usuária identificada como Fanny Barbosa de Brito, com as seguintes palavras: "Acabei de ver você querendo aparecer novamente, levei um susto. Conseguiu destruir a sua cara. Está parecendo o 'coisa ruim' [diabo]. Manda prender quem fez a sua harmonização. Aliás, nem lembrava que existia, mas como conseguiu ficar com a Grazi, a gente acaba lembrando".



Diante dos desaforos, Passos não se faz de rogado. "A 'Gisele Bündchen' aí não gostou da harmonização descrita pela matéria realizada pelo Lensa app", expôs, numa clara referência ao editor para selfies e retoque de foto. Depois, supondo que tivesse feito o procedimento, concluiu: "Ainda que seja. Ainda que tenha ficado bizarro. É a cara de quem? As pessoas perderam o limite do que é o direito do outro".



A Giselle Bundchen aí não gostou da harmonização descrita pela matéria e realizada pelo Lensa app — Alan Passos (@Alan_Passos) February 2, 2023

Ainda que seja. Ainda que tenha ficado bizarro. É a cara de quem? As pessoas perderam o limite do q é o direito do outro. — Alan Passos (@Alan_Passos) February 3, 2023