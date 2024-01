Reprodução/Instagram Alcione

Dando seguimento às celebrações pelas suas cinco décadas de carreira, Alcione subirá ao palco do Clube Atlético Juventus, na Mooca, zona leste da capital paulista, no dia 12 de abril, a partir das 22h. Acompanhada pela Banda do Sol, a artista vai enfileirar hits como "Estranha Loucura", "Garoto Maroto", "Você Me Vira a Cabeça", "Mulher Ideal", "Gostoso Veneno" e "Não Deixe o Samba Morrer", entre outros sucessos.

Um dos pontos altos da performance será a participação da bateria da Estação Primeira de Mangueira. O segundo, um camarote LGBT da empresa 2 Olhos Produções, em parceria com a revista "ViaG". Já o terceiro, Roberto Rodrigues, da agência TalentMix, assinando a lista de convidados vips. "O objetivo é transformar o show em uma festa incrível", disse o experiente assessor e relações-públicas ao iG Gente.





Reprodução/Instagram Alcione





Por falar na cantora e compositora, ela será tema da Mangueira no carnaval deste ano. Com o enredo "A Negra Voz do Amanhã", a agremiação do Rio de Janeiro, que conquistou o quinto lugar no desfile de 2023, mostrará a história da "Marrom", como é conhecida, assim como a ligação dela com a música e a cultura do estado onde nasceu, o Maranhão.