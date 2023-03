Reprodução/Instagram Alcione será enredo da Mangueira em 2024





Alcione foi confirmada como o enredo da Mangueira no Carnaval de 2024. A notícia foi divulgada nas redes sociais da cantora e da agremiação carioca, que celebraram a confirmação após um desejo de longa data da direção da escola de samba.

"Desejo da presidenta Guanayra Firmino há mais de dez anos, o convite foi feito hoje na casa da Marrom, que aceitou o convite para ter sua vida contada na Verde e Rosa", afirma a publicação, que também expõe como a artista está "muito honrada e emocionada com o convite".





"Nunca imaginei tamanha homenagem", declarou Alcione. O enredo será lançado em 28 de abril, aniversário de 95 anos da Estação Primeira de Mangueira. Nos comentários da postagem, celebridades celebraram a decisão da agremiação.

A ex-"BBB" Thelma Assis, o ator Humberto Carrão, a atriz Jeniffer Dias e mais famosos publicaram emojis de coração e palmas exaltando a artista. "Veio aí, queridos", avaliou a rainha de bateria da escola, Evelyn Bastos.



"Que beleza", avaliou a atriz Regina Casé. "Ai meu coração não aguenta", pontuou o humorista Yuri Marçal. "Que maravilha", comentou a escritora Djamila Ribeiro. Confira abaixo o anúncio na íntegra:





