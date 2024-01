Alisson Louback/Netflix Tainá Müller e Rodrigo Santoro

O teaser de "Bom Dia, Verônica: A Caçada Final", traz um mergulho ainda mais profundo nas investigações de Verônica Torres, interpretada por Tainá Müller, em sua saga para solucionar um complexo esquema de crimes. Também é possível ver pela primeira vez cenas cheias de suspense de Jerônimo, vivido por Rodrigo Santoro, e de Diana, papel de Maitê Proença, além da volta de Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho.





Alisson Louback/Netflix Maitê Proença

Com lançamento no dia 14 de fevereiro e em três episódios, o desfecho da série amarra todo o quebra-cabeça que Verônica começou a montar desde a primeira temporada. A realização da obra é de Raphael Montes, baseada no livro que ele escreveu com Ilana Casoy. Com mais de 30 anos de trajetória no audiovisual, José Henrique Fonseca assina a direção do projeto produzido pela Zola Filmes para a gigante do streaming.