Pelo visto, a versão que o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca está contando sobre seu sumiço na noite de sábado (16), após assistir ao show do cantor Thiaguinho, na NeoQuímica Arena, na zona leste de São Paulo, não está convencendo as pessoas.

Primeiro foi Vampeta. O baiano, que atuou junto do "pé de anjo" no Corinthians no final dos anos 90, brincou com o caso durante sua participação no podcast "Campeões da Resenha". "Marcelinho está tão bonzinho, né? Saiu do estádio e passou em Itaquaquecetuba para levar uns ingressos para uma amiga. Tá bom, Marcelo, acredito", disse Vamp em tom de ironia.

Depois foi a vez da jornalista e apresentadora Rosana Hermann usar as mídias sociais para abordar o fato. Por meio do X, antigo Twitter, a ex-comandante do telejornal "Fala Brasil", da RecordTV, e do vespertino "Atualíssima", da Band, escreveu: "Achei o roteiro muito esquisito".

Entre os comentários que pipocaram no post, há frases como: "O Octavio Guedes afirmou na GloboNews que esse é um daqueles sequestros fora dos parâmetros normais. Algo estranho aí!", "tudo mal comunicado. Provavelmente, para esconder coisa pior", "estou batendo nessa tecla desde domingo (17)" e "as partes do quebra-cabeça não encaixam".





Ao todo, a Polícia Civil já indiciou seis pessoas suspeitas de participarem do crime. Quatro já foram presas preventivamente, e duas estão foragidas.

