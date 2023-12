Divulgação Adriana Ferrari e Fernanda Pozzi

Em bate-papo exclusivo com o site, Adriana Ferrari, que está no elenco da peça "Há Dois Mil Anos", adaptação da obra de Francisco Cândido Xavier, disse que tem uma relação saudável com o universo da beleza e mantém rotinas voltadas para sua aparência. Um exemplo disso é que a atriz aproveitou uma das folgas do espetáculo para fazer alguns procedimentos com a doutora Fernanda Pozzi, referência em harmonização facial e corporal, em São Paulo.

Divulgação Adriana Ferrari e Fernanda Pozzi





"Minha régua de bem-estar é ter saúde e disposição. Aliados a isso estão bons profissionais que nos recomendam e realizam tratamentos para nos sentirmos bem quando nos olharmos no espelho, nos vestirmos, tirarmos uma foto ou estarmos atuantes em cena. Então, quando a profissional [nesse momento, ela cita Pozzi] devolve essa segurança, deixa a paciente com uma confiança maior, e esse reflexo vai ser notado em primeiro lugar", afirmou.

Divulgação Adriana Ferrari e Fernanda Pozzi





Depois, questionada sobre as técnicas realizadas, Ferrari, que despontou na televisão como "Garota do Fantástico" no programa dominical da TV Globo, em 1994, e até hoje é lembrada pela personagem Linda Rosa, no humorístico "Escolinha do Barulho", da RecordTV, elencou: preenchimento de olheiras, de "bigode chinês" (sulco nasogeniano) e uma "levantadinha" na região do malar, que fica localizada na parte superior da maçã do rosto.

Divulgação Adriana Ferrari