Reprodução/Instagram Taiguara Nazareth, Adriana Ferrari e Paulo Hesse

Adriana Ferrari homenageou Paulo Hesse com um post no Instagram. O veterano artista, que esteve no elenco de várias novelas da TV Globo, como "O Cravo e a Rosa", "Paraíso Tropical" e "Selva de Pedra", só para citar alguns exemplos, faleceu nesta terça-feira (14), aos 81 anos, em São Paulo. A causa do óbito não foi divulgada.

Ao compartilhar registros da época em que contracenaram juntos na comédia "De Cara com o Avesso", que também contava com Sylvia Bandeira, Francarlos Reis e Taiguara Nazareth no elenco, a atriz frisou: "Querido Paulo Hesse, grande ator e grande parceiro de cena, que Deus te receba com todo amor e toda luz que você merece". Por fim, acrescentou emojis de choro e coração partido e as hashtags #descanseempaz e #ripPauloHesse.





Reprodução/Instagram Sylvia Bandeira, Francarlos Reis, Paulo Hesse, Adriana Ferrari e Taiguara Nazareth





O velório e o sepultamento de Hesse aconteceram na manhã desta quinta (16), no Cemitério da Paz, no bairro do Morumbi, em São Paulo, e foram abertos ao público.