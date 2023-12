Quelvin Cris Lima

Cris Lima também celebrou os seus bons feitos no Spotify. Ao publicar a análise anual que a plataforma de streaming apresenta para os músicos, a partir da quantidade de plays, a dona dos singles "Bumbum de Elevador" (dueto com Psirico), "Tuco Tuco no Rolê" e "Solteirazinha" não segurou a emoção.

"Gratidão me define. É simplesmente incrível ver esses números! Vocês são maravilhosos e botaram para arrepiar ouvindo as minhas músicas. Obrigada! Mas essa conquista não é só minha, é de um time que amo muito", escreveu a cantora no Instagram, elencando todos os integrantes de sua equipe.





Quelvin/Divulgação Cris Lima





Só para se ter ideia do poder: o seu som bateu a marca de 2,1 milhões de streamings, agitou 258,7 mil ouvintes, embalou 50,6 mil horas e chegou a 94 países. Se a gente levar em conta que o mundo é, atualmente, composto por "193 nações reconhecidas internacionalmente", a voz de Cris ecoou longe.

Entre os comentários que os seguidores deixaram na publicação, há frases como: "A estrada é longa, o prédio é difícil de construir, mas, firmes na missão e sempre acreditando em Deus, chegaremos lá!", "que, em 2024, esses dados só aumentem!" e "merece muito tudo isso".