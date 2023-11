Reprodução/Instagram Cris Lima

Cris Lima resolveu iniciar o mês de novembro com o pé direito. Poucos dias após apresentar o single "Solteirazinha", que se ajusta totalmente entre o brega funk, o pop e o funk carioca, e enfatiza a sororidade feminina, a cantora deu spoiler de seu novo projeto fonográfico.





"Dia 1º tem promocional, minha gente. Em todas as plataformas digitais. Só música massa nesse CD 'PzroFunk'", informou a artista baiana por meio do Instagram, marcando o perfil do renomado produtor musical Thiago Basso na publicação.





Não demorou muito para as seguidoras da rede social começarem a interagir. Uma pontuou: "Já quero na minha mesa". Outra acrescentou: "Tá na mesma pegada da Anitta! Divulgando um single atrás do outro. Gosto assim!". A terceira, então, perguntou: "Cadê o pré-save? Sou a número um da fila".

Apesar de não ter dado pista sobre a novidade, é possível ouvir um medley com os sucessos "Ombrim", aquele do refrão "Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombrim, a gente brinca no chão...", de Marina Sena e banda Rosa Neon, e "Dentro do Gol", que já foi gravado por MC Pedrinho e Zé Vaqueiro.