Divulgação Cris Lima

Na busca constante pelo hit perfeito, Cris Lima apresenta armas potentes e com forte cacife mercadológico dentro do EP "Evolve". Uma delas é "Solteirazinha", que se ajusta plenamente entre o brega funk, o pop e o funk carioca e evidencia a empatia. O projeto tem a fórmula e a assinatura dos prestigiados produtores Hitmaker (sim, o mesmo de Anitta) e Thiago Basso e será disponibilizado nas plataformas digitais no próximo dia 18.



"A letra forte e empoderada de 'Solteirazinha' transborda o sentimento de todas as mulheres que já foram traídas", expressou a artista, que, assim como Shakira, Solange Almeida, Miley Cyrus e Naiara Azevedo, canta as dores da separação e preconiza as histórias de superação. "Aprendi que, em vez de chorarem pela dor da traição, devem se vingar e faturar, sim", frisou.

















Reprodução/Instagram 'Solteirazinha', nova aposta musical de Cris Lima





O trabalho, que emprega a energia pulsante dos riffs de guitarra, vem na rasteira do sucesso anterior, "Tuco Tuco No Rolê". Esse, no entanto, não é o único passo sagaz de Cris Lima, não. A baiana de Eunápolis já tem duas faixas estrategicamente prontas para serem promovidas: uma é "Boato", programada para o dia 24 de novembro, às 12h, e "Encaixa Encaixa", prevista para 12 de janeiro, também ao meio-dia.