Aos poucos, João Hadad, ex-companheiro de Luana Andrade, que era assistente de palco do "Domingo Legal" e veio a óbito no último dia 7 aos 29 anos, após passar por uma cirurgia de lipoaspiração, em São Paulo, vai voltando à sua rotina.

Por meio de um post no X (antigo Twitter), o ex-participante dos realities "Power Couple", da RecordTV, e "De Férias Com o Ex", da MTV Brasil, narrou: "Comecei a treinar para um desafio comigo mesmo, fazer a IronMan 70.3. É uma maratona de triathlon da qual há tempos queria participar".





Em seguida, o capixaba prosseguiu: "Estou muito feliz, ao mesmo tempo, um pouco triste. A Lu quem me ajudou em tudo para realizar esse meu sonho. Com certeza, ela estará comigo até o fim". A partir daí, ele recebeu inúmeras palavras de conforto e carinho. Olha só:

ontem eu comecei a treinar pra um desafio comigo mesmo: fazer a IRONMAN 70.3. É uma maratona de triathlon que há tempos queria fazer.



tô mt feliz, ao mesmo tempo, um pouco triste. A Lu quem me ajudou em tudo pra realizar esse meu sonho. Com certeza, ela estará comigo até o fim — João Hadad (@joaohadad) November 22, 2023





não existe uma vida sem ela e nem existirá. eu vou voltar pra minha rotina aos poucos, no meu tempo, quando me sentir um pouco melhor. quero continuar treinando, trabalhando, aparecendo aqui e sei que tudo que eu fizer, cada passo que eu der, ela estará comigo. — João Hadad (@joaohadad) November 17, 2023