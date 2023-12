Sérgio Cyrillo Thiago Servo

Ganhador de "A Grande Conquista", da RecordTV, o cantor e compositor Thiago Servo está na contagem regressiva e nos últimos ajustes para a sua volta aos palcos com o espetáculo "Playlist".

A primeira parada do ex-companheiro de Thaeme Mariôto será na tradicional casa de shows Coração Sertanejo, localizada em Interlagos, na zona sul de São Paulo.





"Tudo foi planejado com bastante cuidado e carinho. Pensei em um repertório que tivesse a ver comigo, com o que gosto de cantar e de ouvir no dia a dia", contou Servo durante contato com o iG Gente.

Depois, sem esconder a ansiedade, revelou que "é muito bom voltar a fazer o que mais amo. Tenho certeza de que o público vai soltar a voz, dançar e se divertir". "Playlist" é dividido em sete blocos e conta com os maiores sucessos da discografia dele, assim como com outras surpresas melodiosas.