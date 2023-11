Reprodução/Record - 18.07.2023 Thiago Servo em 'A Grande Conquista'





Thiago Servo está pedindo uma indenização na Justiça após pagar pensão para uma filha que não é dele. O cantor sertanejo, que já integrou a dupla com Thaeme, foi preso em 2016 por problemas no pagamento da pensão alimentícia da criança. Segundo Otávio Gomes Figueiró, advogado do ex-"A Fazenda", o valor dos pagamentos ultrapassa R$ 1 milhão.





“Muita gente veio me perguntar sobre a ação indenizatória que o Thiago Servo está ingressando contra a mãe da filha que não é dele. Foram sete anos de luta, batalhas judiciais, uma atrás da outra. Thiago foi preso indevidamente por conta disso”, afirmou o advogado nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (10).

O pagamento da pensão não foi a única questão que motivou o pedido da indenização, de acordo com Otávio. "Estamos ingressando com uma ação indenizatória para restituir o que lhe foi retirado. Não só o que pagou de pensão, mas também o dano moral e material. Thiago ficou sete anos com um mandado de prisão atrás do outro sem poder trabalhar, sem poder fazer show. A Justiça tarda, mas não falha e nós vamos buscar os direitos do Thiago", declarou.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o juiz responsável pelo caso determinou que a filha não é dele após a mãe da criança faltar três vezes em datas marcadas para a realização do teste de DNA. Assim, foi determinado que Servo não é pai da menina e o nome do cantor foi retirado da certidão de nascimento.

