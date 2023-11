Reprodução/Instagram João Hadad retorna às redes após morte da namorada, Luana Andrade

João Hadad apareceu nas redes sociais para anunciar que retomará a rotina após a morte da namorada, Luana Andrade. A influenciadora morreu no dia 7 ao realizar uma após realizar uma lipoaspiração nos joelhos .

O influenciador conversou com os seguidores pelos Stories do Instagram, onde agradeceu pelo apoio do público.





"Queria agradecer todas as mensagens de carinho e conforto. Juro para vocês que estou sentindo toda essa vibração aqui que vocês estão me enviando. A Lu foi minha namorada, foi minha parceira de vida, é muito difícil entender os planos de Deus nesse momento. Uma parada inexplicável, mesmo sabendo que Ele sabe de todas as coisas, mas é isso. A ficha ainda não caiu por aqui. Acho que a qualquer momento ela vai chegar e me mandar uma mensagem. Ainda não consegui concretizar na minha cabeça que nunca mais vou encontrar a Lu nesse plano, obviamente, né", iniciou ele.

João seguiu explicando como ficará a rotina daqui para frente. "E para vocês que já me seguem por aqui, os que chegaram agora, estejam em dúvida como vai ser a minha vida daqui para frente sem a Lu. Não existe uma vida sem a Lu e nunca vai existir. Quero voltar a minha rotina aos poucos, mas, claro, no meu tempo. Vou compartilhando meus sentimentos, a rotina de como vai ser daqui para frente, preciso continuar trabalhando, aparecer aqui também, mas ainda estou meio aéreo, mas tenho certeza que cada passo que eu der a Lu estará comigo e isso me conforta um pouco".

"A Lu sempre esteve do meu lado, me apoiou, me incentivou, me aconselhou muito, inclusive um dos motivos de estar aqui nesses stories é ela. Em tempos de internet, principalmente quando comecei a namorar, eu aparecia e sumia. Ela não me fez desistir e por isso não vou desistir daqui. Vou continuar trabalhando e não vou desistir dos nossos sonhos. Por mim e por ela. A Lu era p*ca", concluiu João.

