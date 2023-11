Divulgação Zaac na loja Under Up

Durante muito tempo, os homens delegaram às mulheres a obrigação de comprar as cuecas deles. Porém, parece que eles resolveram mudar as regras do jogo e, segundo uma pesquisa do "Daily Mail", passaram a adquirir as suas roupas íntimas — o que antes era feito por mães e namoradas. De acordo com o tabloide britânico, nove em cada dez "dão um F5" e renovam seu próprio estoque.



Se a gente levar em consideração um flagra exclusivíssimo da coluna, a pesquisa faz todo o sentido. Isso porque Zaac, famoso por faixas como "Bumbum Granada", "Vai Embrazando" e "Vai Malandra" (sim, a parceria com a Anitta), foi visto escolhendo umas peças na badalada Under Up, que está localizada na zona sul da capital paulista, passando o cartão e saindo de lá com duas sacolas.





Divulgação Zaac





Por falar no cantor e compositor, ele desfilou na "SPFW N56" e está em plena divulgação de seu primeiro disco chamado "Fé na Caminhada", que conta com 14 faixas e collabs com Léo Santana, Jojo Todynho e, é claro, a "girl from Rio". Em recente entrevista ao "Papelpop", Zaac declarou ter explorado hits que escuta no seu dia a dia e misturado funk e pop. "Nunca havia passado pela minha cabeça produzir um disco, para mim, era um sonho distante", afirmou.