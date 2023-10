Reprodução/Instagram Gustavo Rocha

Gustavo Rocha botou o "popozão" para jogo ao anunciar uma promoção de 30% de desconto em todo o material disponível em seu perfil no OnlyFans. Na imagem, publicada no X, antigo Twitter, o youtuber e influenciador digital, que obteve fama ao dançar ao lado do irmão, Túlio, aparece de costas, com a cueca abaixada e mostrando o dedo médio.

"A bunda mais perfeita que já vi!", "queria tirar uma fotinho assim, mas não tenho coragem de pedir para ninguém", "espero 'promo' na Privacy também", "perfeição tem nome e sobrenome, aliás, sempre teve" e "meu sonho de consumo" foram algumas das frases que deixaram nos comentários.

Por falar em status de relacionamento, Gustavo está livre, leve e solto. Ao realçar que deseja namorar, "mas depois a vontade passa", o bonitão confidenciou que pensa em quanto tempo não aparece alguém legal na sua vida. "Como vou conhecer se nem saio de casa?", brincou o criador de conteúdo, que agitou a web no fim de 2020 ao revelar sua homossexualidade.





