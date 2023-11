Steven Pan Benoah, Carol Trentini e Bento

Supermodel e mãezona, Caroline Trentini segue a todo o vapor na moda internacional. Nesta quinta-feira (9), Trentini foi revelada estrela de ensaio "pra" lá de especial: a peça publicitária mundial de Natal da grife de luxo Ralph Lauren, que traz a top em clima familiar, clicada junto dos herdeiros Bento (10) e Benoah (7). O trio foi retratado em Nova York por Steven Pan, em junho deste ano.





Aos 36 anos de idade e 21 de carreira, ela segue ranqueada "ícone da moda" e eleita entre as 50 modelos mais importantes do planeta, segundo o site Models.com. É válido ressaltar que a gaúcha de Panambi construiu trajetória meteórica e segue causando um impacto indelével, figurando entre os nomes mais prestigiados do mercado.