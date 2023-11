Reprodução/Instagram Márcia Goldschmidt, Jojo Todynho, Ana Hickmann e Patrícia Ramos

Dona do bordão "mexeu com você, mexeu comigo", Márcia Goldschmidt não se calou ao ver Jojo Todynho abordar a disparidade no impacto dos episódios de violência contra mulheres, citando o incidente de Ana Hickmann com a exposição do ex-marido de Patrícia Ramos, que comandou o "Rede BBB" e outros programas do universo do reality da Globo.

"Aí já entrou o discurso por causa da cor. Eu não concordo. A Jojo pode ter razão? Pode ser que sim. Mas não dá para comparar a fama, a repercussão e o tempo de carreira da Patrícia com a Ana Hickmann. É só isso. É como assemelhar a Márcia Goldschmidt com a Jennifer Lopez, está entendendo? É diferente", começou dizendo.





Na sequência, a ex-estrela da Band contextualizou sua visão e ressaltou que esse "boom" na mídia não tem nada a ver com a questão da descendência, "porque aí, sim, o mundo estaria perdido", mas com a trajetória das duas artistas. "Não começa, gente", afirmou. Para finalizar e estimular a interação, perguntou: "A Ana está há quantos anos na televisão? Vinte, trinta?".