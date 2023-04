Reprodução / Instagram 26.04.2023 Márcia Goldschmidt

Márcia Goldschmidt revelou em um vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (26) que precisará ser submetida a uma cirurgia plástica de emergência após descobrir que a prótese de silicone na mama esquerda rompeu.

A apresentadora explicou que faz um controle rigoroso da saúde das mamas, com ressonância, mamografia e ultrassom a cada seis meses, mas descobriu a ruptura da prótese apenas no exame de ultrassom, mesmo não sentindo qualquer sintoma.





Márcia alertou as seguidoras que também possuem próteses de silicone para fazerem o controle anual com ultrassom, pois a ruptura pode ocorrer mesmo sem sintomas e trazer consequências graves para a saúde.

"Apalpando eu não sinto nada. Mas é perigoso. Vamos cuidar. Isso acontece em 10% dos casos. É pouco? É. Mas pode ser que você seja premiada. Você vai esperar aparecer o sintoma, ter o problema para depois tratar?”, indagou a apresentadora.

Desde o início da pandemia, em 2020, Márcia mudou-se com a família para uma mansão na cidade de Marbella, na costa sul da Espanha. No entanto, agora a apresentadora precisará retornar para o Brasil para realizar a cirurgia plástica de emergência.

“Eu prefiro fazer a cirurgia no Brasil, com médicos competentes que eu conheço. Mas vou ter que ir para o Brasil, vou ter que fazer uma cirurgia às pressas.”, explicou.





