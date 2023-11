Reprodução/Instagram Felipeh Campos e Sonia Abrão

O "climão" entre Felipeh Campos e Sonia Abrão no palco da 26ª edição do "Teleton" continua dando o que falar na internet. Para quem não viu a maratona social do SBT no último sábado (11), o comandante do "Link Podcast" não citou o nome da apresentadora, a qual, ao mesmo tempo, nem olhou para o jornalista quando ele foi mencionado por Flor Fernandez.

O climão entre Felipeh Campos e Sônia Abrão gritou aqui... 🗣️



#Teleton #Teleton2023 pic.twitter.com/W9xptPiPmg — Henrique Brinco (@brinco) November 11, 2023





Aí não deu outra: os telespectadores "mais atentos" repercutiram o episódio nas redes, e os "mais desaforados" não deixaram passar batido. Um, inclusive, escreveu: "Convenhamos, só teve o trabalho realmente conhecido e portas abertas após participar da 'roda da fofoca' da Sonia Abrão". Felipeh, que não é do tipo que costuma fugir ao enfrentamento, replicou com uma série de emojis de risos.





Reprodução/Instagram Print do comentário de Felipeh Campos a respeito da 'treta' com Sonia Abrão

Já a veterana não fez nenhum tipo de menção ao caso em seu perfil, apesar de ter recebido inúmeras mensagens de apoio e carinho.