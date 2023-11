Reprodução/X - 11.11.2023 Felipeh Campos e Sonia Abrão

Durante o programa Teleton, evento beneficente do SBT que arrecada doações para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) neste sábado (11), o apresentador Felipeh Campos e a jornalista Sonia Abrão protagonizaram um climão nos palcos da emissora.

Felipeh ignorou a presença da ex-colega de programa e Sonia também parece ter feito o mesmo. Em vídeo, é possível ver o apresentador pedindo doações enquanto fala os nomes de algumas celebridades presentes no palco, e não fala o nome de Sonia.

"Michelle, Tirulipa, Flor, Marlene, enfim, todo mundo aí no palco, fazendo a maior farra, porque PIX, pessoal, é a palavra mais amada do Brasil", disse Felipeh, e enquanto isso, Sonia ficou de cabeça abaixada durante toda a fala.

O climão entre Felipeh Campos e Sônia Abrão gritou aqui...



Felipeh Campos, que trabalhou durante anos com Sonia Abrão, saiu do programa "A Tarde é Sua", do SBT, no ano passado.

Além disso, recentemente, em seu programa Link Podcast, o Felipeh recebeu uma pergunta de um internauta questionando por quando Sonia iria aparecer no programa, então ele mandou a resposta: “Nunca."

O jornalista fez parte do time de comentaristas do programa “A Tarde é Sua” durante oito anos (2014-2022). Ele quebrou seu contrato na época para poder trabalhar na Jovem Pan. Na época em que anunciou sua saída, ele disse que não houve atrito para nenhum dos dois. Porém, atitudes dele provam o contrário.

