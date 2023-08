Reprodução/Instagram Igor Cosso

Igor Cosso usou o X – antigo Twitter – para desabafar a respeito do que sentiu após assistir ao quarto episódio de "Xuxa, o Documentário", no qual é esmiuçado e relatado o período em que Xuxa Meneghel trabalhou com a então diretora do "Xou da Xuxa" Marlene Mattos.

De início, o ator, que está longe da TV desde quando interpretou Junior Romantini, na novela "Salve-se Quem Puder", expressou que Marlene é excessivamente escrota. "Relativizando os traumas que causou na Xuxa e nas paquitas, que bizarro", comentou o ex-galã da Globo.





Divulgação/Globoplay Marlene Mattos e Xuxa Meneghel





Em seguida, ele repercutiu a cena em que a ex-empresária conta: "Fiz isso tudo mesmo, mas agora já foi". Sua indignação ficou evidente quando enunciou que, em nenhum momento, ela expôs se refletiu, se sentiu arrependimento ou se teve vontade de pedir desculpas pelo que acarretou: "Marlene, de fato, continua com o mesmo padrão podre de comportamento".

Para completar, o mineiro de Belo Horizonte relembrou um trecho do projeto audiovisual que achou completamente desconexo, sem sentido. "Marlene falando que queria proteger a Xuxa do mundo machista da época e, em simultâneo, sendo completamente machista com ela e as paquitas (...) Nada justifica", analisou e pontuou o artista.

