Ana Paula Almeida elimina 18kg com o programa de Vanessa Rangeli; veja A ex-paquita é uma das celebs que entraram nos eixos com a consultoria da coach fitness, que faz sucesso nas redes sociais com o Detox Turbo de Corpo e Mente

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Ana Paula Almeida elimina 18kg com o programa de Vanessa Rangeli; veja