Tadeu Loparra Carlos Navas

Os sindicatos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo e de Brasília se juntaram para produzir o "I Congresso Internacional de Psicanálise", que acontecerá simultaneamente ao "V Congresso Brasileiro do Saber Psicanalítico". O objetivo do encontro, que ocorrerá nos dias 16 a 18 de novembro, no Leques Brasil Hotel, na capital paulista, é estabelecer trocas de experiências importantes entre palestrantes e participantes.

Para complementar, Carlos Navas fará um show acústico, acompanhado pelo músico Paulo Miranda. "Eu me senti muito honrado com o convite", manifestou-se o cantor durante o bate-papo com o site. Psicanalista em formação, o artista paulistano, que fazia parte da bancada do "Canta Comigo", da RecordTV, criou um roteiro temático que descreve um grande passeio pelo inconsciente, incluindo canções marcantes de sua discografia, que totaliza 11 álbuns e um DVD.





Reprodução/Instagram Carlos Navas

Caso de "Sem Destino" (Luiz Tatit), "Avesso" (Marco Vilane), "Anima" (Milton Nascimento/Zé Renato), "Voo de Coração" (Ritchie/Bernardo Vilhena) e "Quanto Tempo o Tempo Tem" (Alzira E/Jerry Espíndola/Anelis Assumpção). Além dessas, recriará, de forma pessoal, faixas como "Sonho Impossível", versão de Chico Buarque e Ruy Guerra para a "elogiada" peça "O Homem de La Mancha", "Canção do Medo" (Gianfrancesco Guarnieri/Toquinho), "Bandoleiro" (Luhli & Lucina), "Hoje" (Taiguara) e "Clichê do Clichê" (Gilberto Gil/Vinícius Cantuária).