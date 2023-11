Divulgação Alinne Prado

A jornalista e apresentadora Alinne Prado estará pela segunda vez no palco do "Teleton", ao lado de outros colegas famosos, apoiando mais uma edição da ação solidária capitaneada pelo canal de Silvio Santos, em prol da AACD. A "26ª maratona beneficente" terá início nesta sexta-feira, dia 10.

Em contato com o iG, a ex-titular do "TV Fama" e do "Bom Dia Você", ambos da RedeTV!, não escondeu o entusiasmo: "Na primeira vez que pisei no SBT, pensei: 'Cara, Deus é muito bom! Olha onde estou! Ao lado da Eliana e da Galisteu, integrando uma forte rede positiva'. Voltar este ano me deixou feliz por me fazer sentir que estou no caminho certo, conseguindo estar cada vez mais 'alinhada' com o meu propósito maior enquanto comunicadora, que é colocar minha voz a serviço do bem".





Divulgação Alinne Prado





Outro compromisso que encheu o coração da artista de alegria foi o da 11ª Flinksampa, que marca o lançamento do livro "Maria, Glória do Brasil", da Unipalmares, organizado pelo autor Tom Farias, com relatos escritos por vinte amigos, conhecidos e profissionais que viveram e se "guiaram" no exemplo de seu legado. "Escrever sobre ela é, de fato, uma glória para mim!", derreteu-se em outro momento do bate-papo com o site.